韓国の人気女性コメディアン、パク・ナレ（４０）が最近、元マネジャー２人からパワハラ、横領、違法医療などの横暴を暴露・告訴される中、パク・ナレ側が２０日、該当マネジャーらを恐喝未遂容疑で追加告訴したことが明らかになったと２３日、現地メディアの文化日報などが報じた。パク・ナレ側は５日、元マネジャー２人を業務上横領容疑で告訴。翌６日、元マネジャーたちが個人法人を設立し、該当法人から「一部資金が流出し