京都産業大学（京都市北区）が23日までに公式HPを更新。21日開催の「M−1グランプリ2025決勝」で優勝した漫才コンビ、たくろう（きむらバンド＝35、赤木裕＝34）を祝福するメッセージをアップした。「M−1グランプリ2025優勝、誠におめでとうございます！決勝の舞台で『KSD』の名が呼ばれた瞬間、学生、OB、教職員一同、一瞬だけ耳を疑いましたが（笑）、それ以上に大きな笑いと感動をいただきました。本来、本学はKSUですが、今