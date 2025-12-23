世界的に知名度ある音楽チャート「ビルボード」のメインチャート「Ｈｏｔ１００」（総合シングルチャート）は毎年この時期、アメリカ・イギリスでは、昔の定番クリスマスソングが再ランクインし、上位を独占する。アメリカでは、２２日（現地時間）発表の最新チャートで、米歌姫マライア・キャリー（５６）の日本でもおなじみ「ＡｌｌＩＷａｎｔＦｏｒＣｈｒｉｓｔｍａｓＩｓＹｏｕ（邦題・恋人たちのクリスマス