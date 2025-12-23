¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡Û16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×THE RAMPAGE¤Î¿ÀÃ«·òÂÀ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¸÷¤È±Æ ¿ÀÃ«·òÂÀ 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡ËÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀÃ«·òÂÀ¡¢¸½¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î1Ëç¡×¢¡¿ÀÃ«·òÂÀ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þÌÀ¤«¤¹¡Ö¸÷¤È±Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Åìµþ¤È²­Æì¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÀÃ«¤ÎÅ»¤¦¿§µ¤¤äÆâ¤ËÈë¤á¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼Ì¤·½Ð¤·