名古屋大学のキャンパス内で23日、「薬品が爆発した」と119番通報がありました。 男性3人がけがをして病院に運ばれましたが、意識はあるということです。 消防によりますと、23日午前11時45分ごろ、名古屋市千種区の名古屋大学で「掃除中に何らかの薬品が爆発した」と大学の教員から119番通報がありました。 キャンパス内にある「トランスフォーマティブ生命分子研究所」の4階の薬品庫で、掃除や整理をしてい