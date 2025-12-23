名古屋大学の研究棟で23日正午前、化学薬品の入った瓶が爆発する事故があり、20代から30代の男性3人がケガをして救急搬送されました。3人とも命に別条はないということです。消防によりますと、午前11時45分ごろ、名古屋大学理学部の研究棟で「化学薬品の入った瓶が爆発し、3人が負傷した」と大学の職員から119番通報がありました。実験室で化学薬品が入った瓶を片付けていたところ、「テトラクロロシラン」という薬品の瓶が