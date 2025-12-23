日本武道館にてシリーズ初のアイドル単独公演となる「OathONE」を開催する「アイドルマスター」の如月千早 2026年1月24日・25日に日本武道館にてシリーズ初のアイドル単独公演となる「OathONE」を開催する「アイドルマスター」の如月千早。そのステージ演出において、ソニーピーシーエルとバンダイナムコエンターテインメントが協力。ソニーが開発中のエンタ}