2025年12月、リサ・ラーソンの人気キャラクター「はりねずみ三兄弟」がデザインされた新作トラベルアイテムが登場！スーツケース、折りたたみボストンバッグ、保冷ショッピングカートと、旅行や日常のお買い物にぴったりのラインナップが揃っています。どれもグレーを基調にしたシンプルでおしゃれなデザインで、三兄弟の可愛さがしっかりと表現されています。日々の生活がもっと楽しく、可愛