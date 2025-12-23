日本チェーンストア協会が２３日に発表した１１月の全国スーパー売上高は、既存店ベースで前年同月比２・８％増の１兆９６３億円となり、９か月連続のプラスだった。食料品は節約志向が強まり買い上げ点数は減少したが、店頭価格の上昇で２・７％増の７４９６億円だった。衣料品は気温が下がりインナーやマフラーなどの冬物商品が売れ、１・５％増の５８５億円だった。雑貨や家具・インテリアなどの住宅関連品は、エアコンや