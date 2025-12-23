スノーボード女子ビッグエアとスロープスタイルでミラノ・コルティナ五輪の代表入りを確実としている村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が23日、スイスでの合宿を終えて羽田空港に帰国した。村瀬は米コロラド州で行われたW杯最終戦には出場せず。ビッグエアで銅メダルを獲得した2022年の北京五輪前と同様に「大会で忙しくなって五輪に向かうよりは自分で調整しながらの方がいいかなと思って」と練習を積んできた。五輪が1カ月半