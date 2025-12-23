ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの神谷健太（３０）が２３日、都内で初写真集「光と影神谷健太１ｓｔ写真集」（宝島社）の発売記念イベントを行った。「光と影」をテーマに故郷・沖縄県や都内で撮影。「僕は、沖縄から東京に出てきたのが１８歳。高校卒業して。１２年ぐらい前ですね。沖縄に帰ると、沖縄でしか出ない顔みたいなのが」と笑顔で話した。神谷は上京当時を述懐し「親にも言わないでバック一つで上京して。お姉ちゃん