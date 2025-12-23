アマチュアカメラマンが最近、長江の江蘇省泰州区間にある小橋港付近でスナメリが交尾するシーンを捉えた貴重な映像の撮影に成功した。これは長江の生態系保全研究に貴重な資料を提供している。中央テレビニュースが伝えた。長江の生態系におけるフラッグシップ種であるスナメリの交尾は水域の生態系の質を直接反映している。交尾するスナメリの貴重な映像の撮影に成功したことは、長江・泰州区間がすでにスナメリを含む水生生物の