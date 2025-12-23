実競技（フィジカル）とデジタルゲームを融合したハイブリッド型「フィジタルスポーツ」の国際大会「第2回未来ゲームズ」（Games of the Future 2025，GOTF）が、12月17日から23日までアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで開催されています。中国チームが独自に設計・開発したロボット「ディープシーシャーク3」は格闘ロボット部門に出場し、決勝で海外チームを破り優勝しました。「ディープシーシャーク3」は重さ110キロ、最高時