ソフトバンクは23日、2026年シーズン公式戦のホームゲームにおけるイベント開催日を発表した。3月27日から29日にかけて行われる日本ハムとの開幕シリーズでは、3日間異なる限定グッズを入場者に配布するほか、初戦は「開幕セレモニー」、第2戦は「チャンピオンリング贈呈式」を開催予定だ。また、夏の人気イベント「鷹祭 SUMMER BOOST」を、東京・福岡の合計9試合に拡大して開催。東京での開催は初となる。各イベント内容の