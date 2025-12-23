ソフトバンクは23日、来季のホームゲームのイベント開催日を発表した。3月27日からの日本ハムとの開幕シリーズ3連戦では、3日間異なる限定グッズを入場者に配布。27日の初戦は「開幕セレモニー」、28日の2戦目は「チャンピオンリング贈呈式」の開催を予定している。夏の人気イベント「鷹祭SUMMERBOOST」は東京、福岡の合計9試合に拡大して開催する。2026年の大型イベント開催日は以下の通り。▼ファイト！九州デー（