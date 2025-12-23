弁護士を装い高齢女性から現金２００万円をだまし取った罪に問われている元海上自衛官の男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 元海上自衛官の被告（２７）は今年９月、何者かと共謀し福山市の女性（当時８２）から現金２００万円をだまし取った罪に問われています。 これまでの裁判で検察側は「詐取金を受領するという重要な役割を果たし、手口は巧妙かつ卑劣」などと指摘し、３年６カ月の拘禁刑を求め、弁護側は執