三次市の発電所で作業していた７０代の男性が死亡しました。 ２２日午後５時４５分ごろ、三次市作木町香淀にある中国電力・親熊見発電所で「男性が穴の中に取り残されているかもしれない」と消防から警察に通報がありました。 ２３日午前９時ごろに消防によって引き上げられましたが、現場で７０代男性の死亡が確認されたということです。 中国電力によりますと、男性は地下２０ｍの水路内で作業中に、水の勢いを減らす設備「減