プロ野球・ロッテは23日、春季キャンプ中に主催する練習試合の日程を公式サイトで発表しました。一軍の初戦は、2月19日。DeNAと練習試合を行います。2月22日には韓国のプロ野球チームのハンファ・イーグルスと戦い、2月26日にチェコ代表と対戦します。二軍は2月10日・11日に、台湾のプロ野球チーム・楽天モンキーズ戦、2月22日・23日にチェコ代表戦を行います。なお球団によると、練習試合の日程は、今後も追加の可能性があると知