第2子妊娠中のタレントの小林礼奈（33）が23日、自身のブログを更新し、緊急入院したことを報告した。「また入院」と題したブログを更新。数日、体調不良を訴えており、病院に行ったことを報告。「血圧の数値が高過ぎて危険とのことで…緊急で入院になりました」と入院することになったことを明かし、「えええーーーー…」と思いをつづった。「明日クリスマスだよ、、。」と長女を気遣い、「さっきクリスマスケーキも受け取