がん細胞だけを攻撃するように開発したウイルスで、転移したがんを治療することにマウスの実験で成功したと、鳥取大のチームが発表した。正常な細胞でウイルスは増殖しないといい、２０２９年までに人で臨床試験を始めたいとしている。チームの中村貴史教授（遺伝子治療学）らはこれまでに、天然痘のワクチンに使われていたウイルスの遺伝子を改変し、がん細胞だけに感染して破壊するウイルスを開発した。だが、投与した部位と