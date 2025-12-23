お笑いコンビ「スタミナパン」（麻婆、トシダタカヒデ）が２３日、東京・汐留の日本テレビ本社で行われた日本テレビと読売テレビの賞レース「ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」開催記者会見に出席した。２０２５年に始まった漫才とコント両方のネタを審査して、真の二刀流芸人を決める大会。トシダは「（大会を）認知されていなくてバレなかったけど、最下位だった。（大会の）認知度をあげるため