米国のサイトは来季の予想成績を出すことが少なくない。ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆選手の本塁打数についてデータサイト「ファングラフス」は、「ＦＧＤＣ」による予測で１３８試合に出場したとして３２本とした。実現すれば２０１８年大谷翔平（当時エンゼルス）が記録した２２本を抜き日本人１年目選手の新記録となる。ちなみに前記「ＦＧＤＣ」のランキングではこの３２本はア・リーグ１０位に匹敵する数字だ。