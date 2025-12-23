【モデルプレス＝2025/12/23】16人組ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGEの神谷健太が23日、都内で開催された自身初の写真集『光と影 神谷健太 1st 写真集』（宝島社）発売記念イベントに出席。“奇跡の1枚”を紹介した。【写真】神谷健太、現場が沸いた「奇跡の1枚」◆神谷健太、初の写真集発売の心境「光と影」をテーマにした本作は、東京と沖縄で撮影を行い、神谷の纏う色気や内に秘める想いなど、目には見えないものを写し出