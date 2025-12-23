いちごやみかん、キウイなど、ガラスに透けた色とりどりのフルーツがきれい。密閉できるWECKなら、シロップたっぷりのフルーツポンチも持ち運びOKなので、人が集まる日の手土産にもおすすめ。そのときめくかわいさに、歓声があがること間違いなしです。WECKで作る『フルーツポンチ』のレシピ材料（WECK・TULIP SHAPE 1000ml／1個分）みかん……小4個（またはオレンジ1個）キウイ……1個バナナ……1本カットパイナップル……150gい