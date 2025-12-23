【モデルプレス＝2025/12/23】韓国の女優ハン・ソヒ（Han So-Hee）が12月22日、自身のInstagramを更新。タイトなワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】32歳韓国美女「骨格からレベチ」タイト服で抜群プロポーション披露◆ハン・ソヒ、タイトワンピ姿披露ソヒは「暖かい年末をお過ごしください」とつづり、グレーのラメが散りばめられたタイトワンピース姿を公開。抜群のプロポーションが際立つ横向きのポージング