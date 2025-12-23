日銀11月の基調的なインフレ率を捕捉するための指標刈込平均2.2％で横ばい 日本銀行が発表する基調的なインフレ率を捕捉するための指標(11月)は、最も注目度の高い刈込平均が前年比+2.2％で10月から横ばいとなった。加重平均は+1.3％と前回の+1.5％から伸びが鈍化。最頻値は+1.4％と前回の+1.6％から伸びが鈍化、3カ月連続での鈍化となっている。