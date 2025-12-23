東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 片山財務相 最近の為替の動きはファンダメンタルズ反映とは思えない 過度な変動に対して適切な措置を講じる 日米共同声明踏まえ、投機的動き含め行き過ぎた動きに対して対応取る 城内経財相 高い緊張感持って市場注視、ファンダメンタルズ反映し安定的推移が重要 【