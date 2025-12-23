俳優の波瑠さん（34）が23日、自身のインスタグラムにウエディングドレス姿と白無垢（しろむく）姿の写真を投稿し、同じく俳優の高杉真宙さん（29）との結婚を報告しました。波瑠さんは、「お世話になっている皆様へ」とつづり、「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と、高杉さんと連名の文書を投稿。加えて、ウエディングドレス姿で椅子に