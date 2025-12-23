ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の公式Ｘは２３日、２４日に放送予定の「名探偵津田第４話」の完結編の予告を公開。ダイアン津田待望の理花ちゃんとのキスが期待できそうな映像が盛り込まれた。１７日に放送された「名探偵津田」では、電気イスゲームで死んだ劇団ひとりの実家で起こった殺人事件解決のため、津田とみなみかわがタイムマシンで１００年前の世界へ。そこで第２話で津田が恋心を抱いてしまった理沙ちゃんにそ