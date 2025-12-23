スイス合宿から帰国し、取材に応じるスノーボード女子の村瀬心椛＝23日、羽田空港スノーボード女子ビッグエア、スロープスタイルで2大会連続の冬季五輪代表入りを確実としている村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が23日、スイス合宿から羽田空港に帰国して取材に応じ「五輪で最高のパフォーマンスが発揮できるように、いいコンディションに持っていけるようにしたい」と決意を語った。今月中旬のワールドカップ（W杯）ビッグエア最