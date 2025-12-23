アメリカのトランプ大統領はデンマーク自治領のグリーンランドを「手に入れなければならない」と述べ改めて領有に意欲を示しました。【映像】トランプ大統領の発言トランプ大統領「グリーンランドの沿岸を見渡すと、ロシアや中国の船があちこちに展開している。国家安全保障上、グリーンランドは必要であり、手に入れなくてはならない」トランプ大統領は21日、南部ルイジアナ州の知事をグリーンランドの担当特使に任命したと発