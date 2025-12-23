スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」の日本公式アカウントが２３日、インスタグラムのストリーズを更新。「ブランドアンバサダープロゴルファー・原英莉花選手が今シーズンの報告と挨拶のために来店してくださいました」と記し、写真を投稿した。ライトグレーのスーツ姿の原は、クリスマスツリーの飾りの隣に。ジャケットの袖の裾を上げた左手首には白のフランク・ミュラーがキラリ。原も自身のストーリーズに引用ポス