新型特急車両「385系」量産先行車エクステリアイメージJR東海は23日、特急「しなの」などで使用されている383系の後継となる新型特急車両「385系」量産先行車のデザインおよびシンボルマークを決定したと発表しました。量産先行車（8両×1編成）の走行試験は2026年春頃から始まります。【参考】JR東海、新型「385系」量産先行車新製を決定特急「しなの」の「383系」置き換え見据え次世代振子制御技術を導入（※2023年7月掲載）ht