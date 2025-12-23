前回のイングランド遠征に続き、日の丸を背負って活躍をしていく。U-22日本代表に選出されたMF嶋本悠大(清水)は「ボーンマス戦で2得点を決められた。その流れもあるので、そのまましっかり数字で結果を出していきたい」と力を込めた。嶋本は、11月のイングランド遠征で結果を残した。U-22日本代表はU-20イングランド代表、ボーンマスと対戦。ボーンマス戦でスタメンに入った嶋本は前半30分、左CKでキッカーを務めると「ニアに