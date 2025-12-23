ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信やＳＰＤＲゴールド・シェア、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ金上場投資信託が上昇し、そろって上場来高値を更新している。２２日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は、２月限が前日比８２．１ドル高の１トロイオンス＝４４６９．４ドルに上昇し最高値を更新した。米国とベネズエラの緊張が高まるなか、安全資産としての金が買われている。また、米国の