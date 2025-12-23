「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午後２時現在で、ＬＯＩＶＥが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２２日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、レオス・キャピタルワークス（東京都千代田区）と共同保有者によるロイブ株式保有比率は５．５０％となり、新たに５％を超えたことが判明した。保有目的は純投資で、報告義務発生日は１２月１５日となっている