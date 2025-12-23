ユミルリンクが後場に急伸している。この日、同社が提供するメールリレーサービス「Ｃｕｅｎｏｔｅ（キューノート）ＳＲ－Ｓ」について、ソニーフィナンシャルグループ傘下のソニー銀行と富士通が共同で構築する次世代デジタルバンキングシステムのメール配信基盤として採用されたと発表。これが株価の刺激材料となったようだ。金融機関のＤＸを支援する信頼性の高