オクラホマシティ・サンダー vs メンフィス・グリズリーズ日付：2025年12月23日（火）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 119 - 103 メンフィス・グリズリーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対メンフィス・グリズリーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシテ