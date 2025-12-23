株式会社SAEDAは、Kodakのデジタルフォトフレーム「RCF-1005P」を12月20日（土）に発売した。参考価格は2万6,800円。 10.1型のIPSディスプレイを採用するデジタルフォトフレーム。解像度は1,280×800。画面のタッチ操作に対応する。64GBの内蔵メモリーを搭載。 バッテリー容量は4,000mAh。約2～3時間の連続使用が可能という。 縦横表示の自動回転機能を備えている。 ディス