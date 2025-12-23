２３日午前１１時４５分頃、名古屋市千種区の名古屋大東山キャンパスで、教員から「掃除中に薬品が爆発した」と１１９番があった。名古屋市消防局によると、２０歳代の男性２人、３０歳代の男性１人が皮膚に薬品が付くなどしてけがをした。いずれも意識があるという。同消防局によると、爆発があったのは理学部が入る建物の４階実験室で、薬品の「テトラクロロシラン」が入った瓶が爆発した。飛び散った薬品は消防隊が回収した