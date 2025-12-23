「欧州得点王」争いが注目を集めている。ゴールデンシューと呼ばれるタイトルで５大リーグ（ドイツ、イングランド、フランス、イタリア、スペイン）の選手は得点×２がポイントとなり、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）ランキングの６位から２２位までリーグなら得点×１・５、それより下位のリーグの場合は１ゴール１ポイントとなる。英メディア「ＢＢＣ」は「現状ではゴールデンシューをめぐって三つどもえの争いとなっており、３