お笑いコンビ「ななまがり」（初瀬悠太、森下直人）が２３日、東京・汐留の日本テレビ本社で行われた日本テレビと読売テレビの賞レース「ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」開催記者会見に出席した。２０２５年に始まった漫才とコント両方のネタを審査して、真の二刀流芸人を決める大会。初瀬は「今年この大会が始まると聞いて、本当に優勝できると思った。僕は子どもが生まれて（出番が）７番目で