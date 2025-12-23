お笑いコンビ「ダンビラムーチョ」（大原優一、原田フニャオ）が２３日、東京・汐留の日本テレビ本社で行われた日本テレビと読売テレビの賞レース「ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」開催記者会見に出席した。２０２５年に始まった漫才とコント両方のネタを審査して、真の二刀流芸人を決める大会。大原はオンラインカジノを巡り、４月に賭博容疑で書類送検され、５月２２日に東京区検が略式起訴