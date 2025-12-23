2009年のNHK連続テレビ小説「ウェルかめ」のヒロインなどで知られる女優の倉科カナが23日、自身のインスタグラムを更新。この日38歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】まだまだお若いです！ 「38歳になりましたー」と投稿し、笑顔で手を振る動画を掲載。「もう一年たったの？！あっという間っ！！！！37歳の私も頑張りました笑」と振り返った。 続けて「みなさんの支えあってだと心から思いますいつも