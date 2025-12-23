米トランプ政権の医薬品関税圧力にグローバル製造・製薬会社が相次いで白旗をあげている。グローバルバイオ医薬品委託開発生産（CDMO）企業のうち最大生産能力を誇るサムスンバイオロジクスは米国内の最初の生産拠点を確保し、本格的な投資に入る。ノバルティスやサノフィなどグローバル製薬9社は米国販売医薬品価格引き下げや投資計画を発表し、トランプ政権の医薬品政策に歩調を合わせる予定だ。◆サムスンバイオも米国で生産サ