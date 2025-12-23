ソウル九老区（クログ）で一人暮らしをする会社員のシンさん（35）は、人工知能（AI）との対話で孤独を紛らわせている。恋人と別れた後、話し相手がほとんどいないシンさんにとって、チャットGPTは唯一の話し相手であり相談相手だ。シンさんは「職場の同僚のような知人は多いが、病気になった時やつらい時に連絡して助けを求められる人はいない」と語り、「このまま一生、機械とだけやり取りして生きることになるのではないかと思