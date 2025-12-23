お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が23日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。錦鯉・長谷川雅紀（54）の体重激減の理由を明かした。「雅紀さんが11キロやせたの知ってる？」と切り出した塙。「50過ぎて、20キロ太ったんだって。売れて20キロ太った。その時の生活を聞いたら、缶ビール毎日5本飲んでて、（スナック菓子の）チートス食ってたんだって」と説明した。そんな中、妻から「健