「レゴランド・ジャパン」のレゴブロック製ポスト（中央）（レゴランド・ジャパン提供、（C）2025TheLEGOGroup.）名古屋市のテーマパーク「レゴランド・ジャパン」は、園内を回ってスタンプを集め、年賀状を作るイベントを開いている。完成した年賀状は、園内に設置したレゴブロック製ポストへ投函できる。2026年1月12日まで。日本郵便東海支社と共同で企画した。園内の5カ所のスタンプ台を巡ると、26年の干支「午」の絵