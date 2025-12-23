ヤマハはシリーズ最小サイズ・バッテリー内蔵のポータブルPAシステム『STAGEPAS 100BTR mkII』を2026年1月8日に発売することを発表した。 【画像】シリーズ最小サイズの本体 本製品は持ち運びのできる筐体にスピーカー・アンプ・ミキサーが一体となったポータブルPAシステム「STAGEPAS」シリーズの1つだ。 USB／Bluetoothオーディオ入出力にも対応している