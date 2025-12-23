全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、12月25日から31日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は12月24日から30日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・6,000マイル東京/羽田〜庄内・八丈島・富山線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜松山・宮崎線、札幌/千歳〜稚内・釧路・青森線、福岡〜宮崎線、長崎〜